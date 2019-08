La Reggina continua a pensare in grande per la ciliegina sulla torta di una rosa che già così reciterà un ruolo importante nel girone C di Serie C. Il campionato inizierà sabato sera con il primo anticipo, gli amaranto debutteranno domenica in casa della Virtus Francavilla alle 16.30.

Il mercato, però, chiude il 2 settembre. C’è ancora tutto il tempo per scegliere con logica ed oculatezza il colpaccio finale che il presidente Gallo vuole regalare alla tifoseria: l’attaccante. Cullato per qualche giorno il sogno Bendtner, l’identikit della società continua ad essere il solito: prima punta forte e possente, straniero, con una buona esperienza in importanti campionati europei e con tanti gol alle spalle. Caratteristiche che rispondono esattamente a German Denis, conosciuto in Italia per aver segnato tanto tra Napoli, Udinese e soprattutto Atalanta. Unico interrogativo l’età (38 anni) e la conseguente condizione fisica. Ma se in quest’ultimo caso non dovessero esserci grossi problemi, siamo davanti ad un autentico colpaccio per la terza serie. Non c’è ancora nulla di definito ma il tentativo è reale e concreta. Attesi sviluppi.