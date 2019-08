Risultati Bundesliga, il Borussia Dortmund ribalta il Colonia: 1-3 e punteggio pieno

Risultati Bundesliga – Dopo il netto successo contro l’Augusta, il Borussia Dortmund si conferma anche in trasferta, 1-3 contro il Colonia e punteggio pieno in classifica, il primo posto dà grande fiducia in vista del proseguo del campionato, i gialloneri possono insidiare il Bayern Monaco per la vittoria del campionato. Il Colonia inizia bene la partita e passa in vantaggio con la rete di Draxler, la reazione ospite tarda ad arrivare ed il primo tempo si conclude sul risultato di 1-0. Ultimi 20 minuti di grande livello per il Borussia Dormund che ribalta il risultato prima con Sancho e poi con Hakimi, nel finale Alcacer fissa il definitivo 1-3, il Dortmund al primo posto a punteggio pieno.