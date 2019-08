Risultati Champions League, l’Ajax cerca la qualificazione in casa: il programma completo

Risultati Champions League – Si giocano le partite di ritorno valide per i preliminari di Champions League, la competizione sta entrando sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo. Il programma si concentrerà tutto nella giornata di martedì, partita fondamentale per l’Ajax che dopo il 2-2 dell’andata deve provare a vincere in casa contro il PAOK per ottenere la qualificazione. Il Rosenborg affronta in casa il Maribor, il Copenhagen davanti al pubblico amico contro la Stella Rossa, trasferta per il Basilea, partita interessante tra Celtic e Cluj mentre il Porto dovrà vedersela con il Krasnodar.

Risultati Champions League, il programma