Risultati Champions League, il programma completo del ritorno dei playoff: l’Ajax in casa contro l’Apoel

Risultati Champions League – Ultimo ostacolo prima dei gironi per 12 squadre. Due giorni intensa di Champions League con il ritorno dei playoff. In campo l’Ajax che sfida all’Amsterdam Arena l’Apoel Nicosia dopo il pareggio a Cipro (0-0). Si parte con le tre sfide del martedì con in campo tra le altre il Rosenborg, chiamato a ribaltare il 2-0 subito a Zagabria. Impresa disperata per il Krasnodar contro l’Olympiakos, tutto aperto invece tra Stella Rossa e Young Boys, dopo il 2-2 in Svizzera. Mercoledì, oltre ai Lancieri, in campo Club Brugge-Lask Linz e Slavia Praga-Cluj.

Il programma completo.

MARTEDI’

Ore 21

Rosenborg (Nor)-Din. Zagabria (Cro)

Krasnodar (Rus)-Olympiakos (Gre)

Stella Rossa (Srb)-Young Boys (Sui)



MERCOLEDI’

Ore 21

Ajax (Ned)–APOEL (Cyp)

Slavia Praga (Cze)-CFR Cluj (Rou)

Club Brugge (Bel)-LASK Linz (Aut)