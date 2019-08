Risultati Liga, cade il Valencia: pari tra Getafe e Athletic Bilbao, la classifica

Il Valencia cade 1-0 sul campo del Celta Vigo e resta fermo a un punto in classifica nella gara valida per la seconda giornata della Liga spagnola. Fernandez segna il gol vittoria al 15′ del primo tempo. Nell’altra gara delle 21, Getafe e Athletic Bilbao si spartiscono la posta in palio (1-1): al vantaggio degli ospiti con Garcia al 6′ del primo tempo risponde Mata sei minuti più tardi.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Granada – Siviglia 0-1

Levante – Villarreal 2-1

SABATO

Osasuna – Eibar 0-0

Real Madrid – Valladolid 1-1

Celta Vigo – Valencia 1-0

Getafe – Athletic Bilbao 1-1

CLASSIFICA: Siviglia 6 punti; Real Madrid, Valladolid, Osasuna, Athletic Bilbao 4; Alaves, Atletico Madrid, Maiorca, Celta 3, Levante 3 ; Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Granada, Eibar, Getafe 1; Barcellona, Leganes, Espanyol, Real Betis 0.