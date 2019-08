Risultati Liga: Valencia beffato, spettacolo tra Villarreal e Granada

Risultati Liga -Dopo l’esordio vincente del Real Madrid, si sono giocate altre gare nella serata d’esordio del massimo campionato spagnolo. Valencia beffato contro la Real Sociedad: dopo il vantaggio di Gameiro intorno all’ora di gioco, succede di tutto nel finale con un recupero lunghissimo. Lo stesso Gameiro al 95′ fallisce un rigore, quello che invece non sbaglia Oyarzabal al 111′, realizzato dopo il fallo di Coquelin espulso. Vince di misura il Maiorca sull’Eibar, decisiva l’autorete di Oliveira. Di misura, ma in trasferta, l’Osasuna: basta il gol di Chimy Avila al 75′. Succede di tutto, invece, tra Villareal e Granada: il match finisce 4-4. Cazorla e Vico chiudono sull’1-1 la prima frazione, poi ancora il botta e risposta Gomez-Machis prima che i locali prendano il largo con Moreno e Chukwueze; ci pensano Soldado e Puertas in cinque minuti a ristabilire la parità.