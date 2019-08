Risultati Premier League, esordio con pari per Moise Kean: clamoroso tonfo del Watford

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Dopo i successi rotondi di Liverpool (4-1 al Norwich) e West Ham (0-5 al West Ham) si sono giocate 4 importanti gare della prima giornata di Premier League. A chiudere il sabato sarà Tottenham-Aston Villa, in programma alle 18:30.

BOURNEMOUTH-SHEFFIELD UTD (1-1) – Gioca meglio lo Sheffield Utd nel primo tempo. La squadra neopromossa va vicina al gol in più circostanze. Ramsdale salva prima su McGlodrick, poi su Callum Robinson. Al 62′ il Borunemouth passa con il tap-in di Mepham, dopo il tiro di Robinson respinto da Henderson. All’88’ è Billy Sharp, bomber delle serie inferiori inglesi e miglior marcatore di tutti i campionati d’Inghilterra degli ultimi 5 anni, a regalare il pareggio allo Sheffield United.

BURNLEY-SOUTHAMPTON (3-0) – Partita molto bella ed equilibrata al Turf Moor. La prima occasione è per Ward-Prowse che calcia però centralmente. Al 18′ il Burnley va in gol ma il VAR annulla per fuorigioco. Dieci minuti dopo è Gudmunsson a sfiorare il vantaggio per il Burnley, ma la palla termina a lato. Al 44′ il Southampton risponde con Redmond che costringe agli straordinari Pope. Equilibrio anche all’inizio della ripresa, ma al 64′ Ashley Barnes porta in vantaggio i padroni di casa con un bel tiro dal limite dell’area. Al 70′ è lo stesso Barnes a raddoppiare con un’altra bellissima conclusione. Al 75′ il tris di Gudmunsson.

CRYSTAL PALACE-EVERTON (0-0) – Meglio l’Everton nei primi 45′ con Sigurdsson che sbaglia una clamorosa occasione da pochi metri dopo soli 2′. Al 14′ i Toffies vanno vicini al gol con Richarlison su schema da calcio d’angolo. Guaita salva il Crystal Palace sul tentativo a colpo sicuro di Coleman. L’unica occasione del primo tempo per la squadra di Hodgson arriva con Mayer, che si vede deviare il destro in calcio d’angolo. In avvio di ripresa grossa occasione per Sigurdsson, tiro respinto. Poi, Jordan Ayew e Meyer sfiorano il gol per il Crystal Palace. Al 67′ Richarlison va ad un passo dal vantaggio per l’Everton. Al 69′ esordio per Moise Kean con la maglia dell’Everton. Al 76′ gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione di Schneiderlin per doppia ammonizione.

WATFORD-BRIGHTON (0-3) – Prima occasione al 10′ per gli ospiti con Locadia che impegna Foster. Il Brighton si fa preferire sul piano del gioco e passa al 28′ con l’autogol di Doucouré (terza autorete della prima giornata in Premier). Il Watford prova a reagire soprattutto con le iniziative di Deulofeu ma non mette paura agli avversari nel primo tempo. Al 65′ è Andone a raddoppiare con un destro di prima intenzione. Al 77′ è Maupay a calare il tris del Brighton.

RISULTATI 1^ GIORNATA

VENERDI’

Liverpool – Norwich City 4-1

SABATO

West Ham – Manchester City 0-5

Bournemouth – Sheffield United 1-1

Burnley – Southampton 3-0

Crystal Palace – Everton 0-0

Watford – Brighton 0-3

Tottenham – Aston Villa ore 18.30

DOMENICA

Newcastle – Arsenal ore 15

Leicester – Wolverhampton ore 15

Manchester Utd – Chelsea ore 17.30

CLASSIFICA: Burnley, Brighton, Liverpool, Manchester City 3 punti; Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Sheffield Utd 1; Norwich, West Ham, Southampton, Leicester, Wolverhampton, Watford, Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Arsenal, Manchester Utd, Chelsea 0.