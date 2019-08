Risultati Premier League, il programma completo della quarta giornata

Risultati Premier League – Il campionato inglese è arrivato alla sua quarta giornata. Il piatto forte è come sempre al sabato, con tante sfide. L’anticipo delle 13.30 vede impegnato lo United in trasferta, la squadra di Solskjaer deve riscattarsi dopo il tonfo casalingo della settimana scorsa. Impegni casalinghi per Chelsea e Manchester City, mentre il Liverpool va in casa del Burnley. Domenica il match clou è Arsenal-Tottenham. Il programma completo.

SABATO

ore 13.30

Southampton-Manchester Utd

ore 16

Chelsea-Sheffield Utd

Crystal Palace-Aston Villa

Leicester-Bournemouth

Manchester City-Brighton

Newcastle-Watford

West Ham-Norwich

ore 18.30

Burnley-Liverpool

DOMENICA

ore 15

Everton-Wolves

ore 17.30

Arsenal-Tottenham

CLASSIFICA

Liverpool 9

Manchester City 7

Arsenal 6

Leicester 5

Manchester United 4

Burnley 4

Tottenham 4

Brighton 4

Sheffield United 4

Crystal Palace 4

Bournemouth 4

Everton 4

Chelsea 4

West Ham 4

Wolves 3

Aston Villa 3

Norwich 3

Southampton 3

Newcastle 3

Watford 0