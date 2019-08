Serie A, Rizzoli: “Massa e Valeri? Valuteremo provvedimenti. Scelti arbitri Juventus-Napoli e Lazio-Roma”

“Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo né metterò mai alla gogna i miei arbitri, ma è indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio. Prenderemo dei provvedimenti che saranno nella direzione di mettere gli arbitri nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognerà valutare la loro condizione psicofisica“. A dichiararlo è il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli commentando, ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1, gli errori commessi nella partita della prima giornata tra Fiorentina e Napoli.

“Quanto accaduto è sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto Rizzoli – Gli errori purtroppo fanno parte del nostro mestiere e della nostra vita: bisognerebbe non farli, ma quando ci sono bisogna riconoscerli e capirne i motivi. Nel caso specifico magari c’è stato qualcosa che non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e Var: questo è un errore che va riconosciuto perché è evidente, va corretto e non va ripetuto nella maniera più assoluta”. Una battuta sull’ipotesi di prova tv per la simulazione di Mertens: “La domanda va fatta al giudice sportivo e non a me – ha osservato il designatore – Dico solo che, per quanto un arbitro possa sbagliare, è difficile pensare che chi valuterà di nuovo l’azione possa avere maggiori capacità tecniche del Var”. Ricordiamo che la prova tv può essere usata in caso di simulazione, ma solo se l’episodio non è stato visto e giudicato dall’arbitro. Quindi non nel caso specifico di Mertens.

“Ho parlato con Massa e Valeri, certo. Sono i primi a essere rammaricati, amareggiati, dispiaciuti con loro stessi – ha concluso Rizzoli giudicando l’operato degli arbitri in Fiorentina-Napoli – Dopo aver preparato una partita, accettare una gestione simile è dura per un arbitro di esperienza come Massa e per Valeri, che come Var ha fatto anche i Mondiali in Russia. Sono errori di valutazione e intervento che non devono capitare: li analizzeremo insieme”.

Sulla nuova interpretazione del fallo di mano: “Sento dire che le squadre più avvantaggiate in questa prima parte del campionato sono quelle che hanno cambiato poco. La stessa cosa vale per gli arbitri: quando c’è un cambiamento cosi’ grande risistemare tutto è più difficile. In particolare sul fallo di mano, la regola modificata di più: ci sarà bisogno di tempo per trovare l’uniformità e comprendere pienamente il cambiamento. Dobbiamo riuscire ad adattarci al meglio”.

Infine, si parla delle designazioni per la prossima settimana, che vede in programma due partite di cartello come Juventus-Napoli e Lazio-Roma: “Se ho già scelto gli arbitri per Juventus-Napoli e Lazio-Roma? Assolutamente sì, ancor prima della giornata inaugurale del campionato. La preparazione di questi match viene fatta con largo anticipo”.