Roma, Fonseca alla vigilia del derby: l’arrivo di Smalling e le indicazioni di formazione

“Smalling? Cercavamo un giocatore esperto che vanta più di 200 partite con il Manchester United ed ha le caratteristiche giuste che ben si adattano alla nostra squadra. Ha le caratteristiche che cercavamo, è rapido, aggressivo, può aggiungere qualità alla nostra rosa”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, prima del derby di domenica contro la Lazio. “Mancini e Zappacosta? Sono pronti, potrebbero giocare e Smalling sarà convocato”, ha aggiunto il tecnico portoghese che non si sbilancia sulla posizione di Florenzi. “Alto a sinistra? Si, è una ipotesi che sto considerando, ci abbiamo lavorato in settimana evidentemente, vedremo se opterò per questa possibilità”.

Sul lavoro degli esterni Fonseca ha aggiunto: “E’ una questione tattica, ma non voglio rivelare come ci comporteremo domani in campo. Abbiamo analizzato profondamente la partita con il Genoa, abbiamo preparato la partita per ogni situazione e domani vedrete come ci comporteremo”.

“Smalling molto colpito dalla telefonata con me? A quanto sembra gli piace la mia voce, la trovano attraente o suadente. In realtà questi colloqui passano attraverso la spiegazione del nostro modo di giocare, in che modo intendiamo inserirli in squadra e perché riteniamo che possano essere importanti. Si tratta solo di trasmettergli perché abbiamo puntato su di lui”. Veretout dal primo minuto? “Potrebbe, domani lo scoprirete. E’ pronto come tutti gli altri ad eccezione di Spinazzola e Perotti”.

“Lazio favorita? Vale quello che vale, sono solo parole, conta solo il campo. Su una cosa non ho dubbi, che la Lazio in questo momento è fortissima e ha grandi calciatori. Ha un allenatore che è lì da tanto, ma il pronostico per noi non è importante”.