Roma-Genoa, Andreazzoli in conferenza: il tecnico parla di obiettivi e mercato ed elogia Fonseca

Nuovo allenatore, rosa rivoluzionata, ma l’esordio ufficiale in campionato del Genoa non è dei più semplici. I rossoblu andranno in casa della Roma di Fonseca. Le parole alla vigilia del tecnico dei liguri Aurelio Andreazzoli.

“Dal primo giorno qui ho detto che contano i fatti, non le parole. Non ha senso che dica quale sia l’obiettivo stagionale, lo dimostreremo sul campo. Sono però convinto che quando si lavora con serietà e dedizione il risultato sarà il massimo possibile e che quest’anno faremo bene, anche se scopriremo chi siamo e quanto valiamo dopo un certo numero di gare. A Roma ho molti amici, ho vissuto lì dieci anni della mia vita. La Roma mi ha dato tanto, sia dal punto di vista umano che lavorativo, perciò mi fa piacere tornare lì. Però sono un professionista e cercherò di dare loro un dispiacere. La Roma ha pregi ben noti, perché giocheranno molti ragazzi presenti la scorsa stagione, ma la mano di Fonseca si vede già“.

“Veniamo da una serie di sconfitte a Roma, ma non sentiamo particolari pressioni, cercheremo di esprimerci al meglio. Non ho dubbi su come giocheremo. A che punto siamo? Abbiamo migliorato la condizione atletica, ora viene il momento di curare i dettagli. Ci sono situazioni che necessitano molto studio ed esercizio. Nessuna squadra è pronta a questo punto dell’anno ma noi abbiamo già’ acquisito una certa identità. Mercato? Con il presidente Preziosi ho un rapporto molto chiaro. Ogni allenatore apprezza avere un gruppo che possa essere migliorato. L’unica cosa che ho chiesto espressamente è non avere una rosa esageratamente ampia“.