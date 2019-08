Roma-Genoa, formazioni ufficiali: Kluivert e Schone titolari

ROMA-GENOA, FORMAZIONI UFFICIALI – Nuovo tecnico per la Roma. Fa il suo debutto nel nostro campionato Paulo Fonseca, che ha dimostrato nelle amichevoli di apprezzare un gioco offensivo e veloce. Giallorossi che puntano ad un posto in Champions League. E’ cambiato il portiere con l’arrivo di Pau Lopez, innesti anche sulle fasce con Spinazzola e Zappacosta. A centrocampo sono arrivati Veretout e Diawara. Importantissimi i rinnovi di Zaniolo e soprattutto di Dzeko. Genoa che si candida ad essere una delle sorprese della stagione dopo un mercato scoppiettante. La squadra di Andreazzoli ha però come obiettivo principale la salvezza. L’acquisto più importante è quello di Lasse Schone. Attesissimo l’ex centrocampista dell’Ajax. Colpi importanti anche Zapata, Barreca, Saponara e Pinamonti, oltre alla conferma di Kouamé. Liguri davvero competitivi. Le due squadre hanno fatto un precampionato brillante e ci aspetta una bella partita, aperta e spettacolare. Queste le formazioni ufficiali.

ROMA-GENOA, FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Genoa (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti.