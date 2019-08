Roma, le parole di Under dopo il rinnovo del contratto

“Certo che sono molto contento, avevo veramente voglia di giocare a lungo per questa squadra. Siamo riusciti a realizzare questo progetto, sono molto felice di poter giocare a Roma perché mi dicevo sempre di avere ancora molto da fare qui. Sono quindi soddisfatto di aver firmato il nuovo contratto. Spero che questo sia un anno di successi per noi, anche io ora sono più motivato. Mi sento in una condizione molto buona, in questa stagione cercherò di dare il meglio di me come ho sempre fatto“. Queste le parole al sito ufficiale del club di Cenzig Under dopo la firma sul rinnovo del contratto con la Roma.