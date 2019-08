Roma, Zaniolo: “Non sono Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui”

“Non sono Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. L’unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno in allenamento, fidarmi dell’allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi saranno loro a decidere“. Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo parla al magazine inglese “These football Times”.

“De Rossi? E’ un leader, una persona fantastica, è stato facile imparare da lui. Da lui ho appreso l’umiltà, c’era per tutti: tifosi, staff e altri giocatori. Era sempre concentrato sulla Roma ed io sto cercando di fare altrettanto nella vita, di mettere la Roma al centro. Solo allora potrò migliorare e crescere come ha fatto lui. Per me ora è tempo di scrivere la mia, di storia. Quando un grande club con la storia della Roma ti vuole e ha dei progetti per te in prima squadra, è difficile dire di no. Confesso che credevo di essere mandato in prestito perché avevo tanto da imparare e un nuovo spostamento è sempre un rischio, ma Eusebio Di Francesco aveva fiducia in me dall’inizio e mi ha aiutato tanto. Se non fosse stato per lui non sarei riuscito a esplodere. E’ davvero bravo con i giovani e io gli devo tanto, così come a tutte le persone che mi hanno aiutato a Roma“.