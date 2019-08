Salernitana, tifoso denunciato per un fumogeno acceso contro il Lecce

Un uomo di 29 anni di Salerno e tifoso della Salernitana è stato deferito all’autorità giudiziaria in relazione alla partita Lecce-Salernitana, valida per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia, finita 4-0 e giocata domenica scorsa allo stadio comunale ‘E. Giardiniero’ di Lecce, nel dettaglio per utilizzo e porto di artifizi pirotecnici. Il tifoso aveva acceso un fumogeno allo stadio, violando le disposizioni di legge in materia di sicurezza nell’ambito di manifestazioni sportive. E’ stato monitorato per l’intera partita, al termine del match è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno identificato e denunciato, iniziata la procedura per il Daspo.