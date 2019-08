Sampdoria, Di Francesco mette le cose in chiaro: “non voglio più vedere l’atteggiamento contro la Lazio”

Inizio da brividi in casa Sampdoria, esordio con pesante ko davanti al pubblico amico contro la Lazio, 0-3 il risultato, adesso la squadra è al lavoro per riscattarsi contro il Sassuolo, conferenza stampa della vigilia per Eusebio Di Francesco: “si riparte prima di tutto dagli atteggiamenti. Non voglio vedere la squadra patire cosi’ tanto come accaduto contro la Lazio – spiega l’allenatore della Samp -. Non si possono sbagliare questi atteggiamenti. Voglio una squadra combattiva. Abbiamo l’opportunita’ di riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada. La risposta ce la puo’ dare solo il campo: non parlo solo di punti, ma proprio del modo di riapprocciare ed entrare nella partita”.

“Piu’ che parlare di sistemi di gioco, credo di poter dire che tu ti puoi mettere come vuoi in campo ma se manca la malizia, la cattiveria agonistica e’ inutile. Pero’ siamo solo alla prima, non voglio fare drammi su questa sconfitta: volevamo un altro esordio, ma dobbiamo rispondere – sottolinea in conferenza stampa l’allenatore doriano –. Tutti quanti qui hanno voglia di dimostrare che non sono quelli di domenica. Ad essere sincero quella contro la Lazio e’ una prestazione che mi ha sorpreso”.

“Il Sassuolo e’ piu’ avanti di noi – analizza il tecnico -, lavorano da un anno insieme mentre noi dobbiamo completare ancora la squadra. Li’ conosco bene tutto l’ambiente: hanno perso la prima partita e hanno certamente voglia di rifarsi. Hanno la serenita’ di prepararsi alle partite, ma voglio aiutare i miei ragazzi, grazie alle conoscenze che ho dei loro giocatori. Il mio passato? Il calcio dimentica in fretta, ma io a Sassuolo ho avuto ricordi indimenticabili, arrivando fino all’Europa League. Noi invece dobbiamo finire il mercato e partire coi presupposti giusti in questa stagione”.