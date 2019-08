Sampdoria, il gesto di Quagliarella: l’attaccante si abbona alla… Juve Stabia

L’attaccante Fabio Quagliarella si sta preparando per la prossima stagione con l’intenzione di confermarsi grande protagonista anche nel prossimo campionato e confermarsi tra i re dei goleador. Nel frattempo il calciatore blucerchiato ha deciso di manifestare la sua vicinanza alla Juve Stabia, squadra del cuore sottoscrivendo un abbonamento alla Tribuna Vip per la prossima stagione. Il gesto ovviamente non è passato inosservato ed è stato apprezzato dal ds del club gialloblu’ Ciro Polito: “Tengo a ringraziarlo per lo splendido gesto – ha detto ai microfoni di Juve Stabia Live – compiuto con la consapevolezza dell’impossibilita’ di essere al ‘Menti’, visti gli impegni della Sampdoria”.