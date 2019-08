Sampdoria-Lazio, i tifosi biancocelesti ricordano Fabrizio ‘Diabolik’ Piscitelli

Stanno per prendere il via le ultime partite serali valide per la prima giornata del campionato di Serie A, partita interessante tra Sampdoria e Lazio, due squadre che hanno l’obiettivo di raggiungere le zone alte della classifica. Nel frattempo omaggio da parte dei biancocelesti, grande bandiera con la scritta ‘Diablo’ e il disegno dei celebri occhi di Diabolik nel settore ospiti del Ferraris, il ricordo è per il loro leader Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti a Roma.