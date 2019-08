Rubata nel centro di Genova la Porsche Cayenne del calciatore Jeison Murillo, difensore della Sampdoria. L’auto era stata posteggiata in una traversa di via XX Settembre dalla moglie del difensore. La signora Murillo in un primo momento credeva di avere parcheggiato in un posto riservato e che la vettura gli fosse stata rimossa dalla polizia locale con il carro attrezzi. Ma quando ha chiamato gli agenti ha scoperto che non era così. A quel punto non è rimasto altro che denunciare l’accaduto. La donna si è detta molto dispiaciuta del furto subito, aggiungendo poi che si sarebbe consolata con il fatto che la lussuosa vettura è regolarmente assicurata contro il furto.