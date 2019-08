San Paolo, debutto con gol vittoria per Dani Alves: 1-0 al Ceara

Debutto e gol decisivo. Non poteva esserci esordio migliore per Dani Alves, ex giocatore di Juventus e Barcellona tornato in Brasile per indossare la maglia del San Paolo. Il terzino destro ha segnato al 40′, con un diagonale perfetto, la rete che ha permesso alla formazione di casa di battere il Ceara nella gara valida per la 15/a giornata di campionato e salire a 27 punti in classifica, a meno 5 dalla capolista Santos.