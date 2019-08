Sanchez-Inter, dall’Inghilterra sicuri: “E’ fatta, domani le visite mediche”

L’accelerata improvvisa sabato sera, le conferme nella giornata di ieri e le certezze provenienti direttamente dall’Inghilterra: secondo il ‘Sun‘, è fatta per il passaggio di Alexis Sanchez all’Inter.

Per il quotidiano britannico, il cileno sarà qui già domani per le visite mediche, come confermato ieri. Conferme anche sulla formula: prestito gratuito con l’Inter che pagherebbe metà dell’ingaggio (505mila sterline, circa 550mila euro) a settimana con il riscatto già fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già ottenuto dai dirigenti interisti il via libera per indossare la maglia numero 7.