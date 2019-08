Sarri ancora in dubbio per Juve-Napoli: spunta un’aritmia, intanto Martusciello in conferenza stampa

Ancora dubbi sulla presenza o meno in panchina di Maurizio Sarri per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Lui vorrebbe esserci, ma la polmonite è da tenere sotto controllo. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, pare essere spuntata una lieve forma di aritmia. Nel frattempo, in conferenza stampa domani (ore 12) ci sarà Giovanni Martusciello, che ha già seguito la squadra a Parma.