Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma molto probabilmente Maurizio Sarri non sarà in panchina neanche nella sfida di domani sera allo Stadium contro il Napoli. E’ migliorato il tecnico toscano ma non verrà rischiato per evitare ricadute: questa, in sostanza, la decisione presa di comune accordo tra l’allenatore e lo staff medico. A questo punto, il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali.