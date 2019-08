Sassuolo, successo nel triangolare con Vicenza e Folgore Caratese

Il Sassuolo si aggiudica la quarta edizione della Sportitalia Cup dopo aver vinto per 1-0 contro il Vicenza e superato la Folgore Caratese ai calci di rigore. Dopo la vittoria della Caratese ai calci di rigore contro il Vicenza, il secondo match ha visto scendere in campo il Sassuolo contro i biancorossi di mister Di Carlo. Il risultato si sblocca al 12′: azione personale di Junior Traoré che triangola con Caputo e dal vertice dell’area piccola infila Albertazzi sul primo palo. Nel match conclusivo contro la Folgore Caratese, il Sassuolo si porta in vantaggio al 25′ con Alessandro Tripaldelli lesto a risolvere una mischia in area. Nel finale la Folgore Caratese trova il pari: cross dalla destra di Burato e colpo di testa vincente di Bartulovic. Si va ai calci di rigore da cui escono vittoriosi i neroverdi.

