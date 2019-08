Al via la Saudi Professional League, Giovinco protagonista: “Voglio vincere anche qui”

È partita lo scorso weekend la nuova stagione della Saudi Professional League (SPL), il massimo campionato calcistico saudita in cui milita Sebastian Giovinco, già nazionale italiano nonché vincitore di due scudetti con la Juventus e di un campionato MLS con la maglia del Toronto FC.

All’esordio stagionale, il 32enne ha guidato la sua squadra, l’Al-Hilal, alla vittoria per 4-2 contro l’Abha, con una prestazione di grande valore tecnico suggellata da un gol intorno all’ora di gioco.

In vista della sua seconda stagione in SPL, Sebastian Giovinco ha dichiarato: “Sono sempre più soddisfatto della mia scelta di giocare in Arabia Saudita. La passione, l’energia e il supporto dei fan continuano a sorprendermi ogni giorno di più. Inoltre, voglio essere il primo calciatore della storia a vincere in Europa, USA e Arabia Saudita. Ci siamo andati molto vicini lo scorso anno e abbiamo le carte in regola per riprovarci quest’anno, grazie a una squadra di grande esperienza internazionale”.

Sulla scelta di giocare nella Saudi Professional League, il fantasista ex Juventus, Empoli, Parma e Toronto FC ha aggiunto: “Amo le sfide, ed è per questo che ho scelto di venire qui. L’Arabia Saudita è un mondo piuttosto differente da quello che molti potrebbero pensare, ma il calcio è vissuto esattamente come in Italia, è la vita del Paese! Abbiamo una tifoseria straordinaria e l’atmosfera, in particolar modo nei derby, è elettrica”.

La Juventus rimane comunque nel cuore di Sebastian Giovinco. Al riguardo, ha dichiarato: “Ho ancora molti amici nella Juventus, la società dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a calcio sin da bambino. Credo siano i favoriti anche per questa stagione di Serie A, e hanno le carte in regola per puntare anche alla Champions League, grazie alle stelle Cristiano Ronaldo e Dybala”.

In vista delle convocazioni da parte del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini per le prossime gare di qualificazione a EURO 2020, Giovinco – pur dall’alto delle sue 23 presenze in nazionale e della sua recente convocazione nella Nations League – non chiude le porte a un ritorno in Azzurro, anche se ammette: “Al momento, vedo difficile una mia convocazione. Il trasferimento ha reso questa possibilità più complicata. Questo fa parte dell’essere un calciatore professionista e capisco questa scelta dal punto di vista della nazionale”.

Sarà possibile assistere alle gesta di Giovinco nella Saudi Professional League gratuitamente attraverso GSA.Live, consultabile da web o attraverso un’app dedicata sui principali sistemi operativi mobili. Attraverso GSA.Live, i tifosi italiani potranno vedere in streaming i match completi, così come i gol e gli highlights della giornata di tutte le partite della lega saudita.

Al riguardo, Giovinco ha chiosato: “E’ fantastico che i miei tifosi in tutto il mondo possano vedere tutte le partite della SPL da ogni luogo. La piattaforma aiuterà a far crescere il campionato e ad attrarre l’interesse di un numero sempre maggiore di spettatori verso una lega che non ha rivali nella Regione”.

Sebastian Giovinco è una delle punte di diamante della Saudi Professional League di quest’anno, insieme al trequartista ex nazionale brasiliano Giuliano, al bomber nigeriano Ahmed Musa, e ai compagni d’attacco della Formica Atomica, il peruviano Andrè Carrillo e l’ex centravanti della nazionale francese Bafetimbi Gomis.

Grazie ad investimenti, infrastrutture e un pubblico in rapida crescita, composto da uomini ma anche sempre più da donne e giovani, la Saudi Professional League è già oggi il campionato più importante nel Medio Oriente e nel Nord Africa.

La scorsa stagione ha visto un aumento del 100% degli spettatori, con 2 milioni di tifosi che hanno assistito alle partite, con stadi sempre più accessibili e che hanno reso il calcio alla portata di tutti.

Musalli Al-Muammar, Presidente della Saudi Professional League, ha commentato: “E’ giunta l’ora che il resto del mondo apprezzi la qualità, l’energia e il divertimento del nostro campionato. Quest’anno avremo ancora più star internazionali, sfide elettrizzanti e stadi spettacolari, con uno sviluppo ulteriore del campionato. Abbiamo avuto sei squadre campioni negli ultimi 10 anni, con partite che hanno avuto una media di tre gol ad incontro. È un ulteriore esempio del divertimento che il nostro campionato può offrire al confronto con le altre leghe della regione”.