Il patron dello Schalke 04 , squadra che milita nella Bundesliga, è stato sospeso per 3 mesi dopo le frasi razziste pronunciate qualche giorno fa. Lo ha deciso, nella serata di ieri, il Consiglio d’onore del club di Gelsenkirchen nel corso di una riunione. Clemens Tonnies ha violato lo Statuto del club, che vieta la discriminazione razziale: questa la motivazione del provvedimento. Il presidente del Consiglio di sorveglianza del club aveva detto che, invece di aumentare le tasse, sarebbe meglio finanziare la costruzione di 20 centrali all’anno in Africa, “così gli africani la smetterebbero di abbattere alberi e produrre figli quando fa buio”.

Schalke 04, sospeso il patron per frasi razziste: per 3 mesi non potrà ricoprire l’incarico

