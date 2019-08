Schalke-Bayern, è caos: un tifoso presenta denuncia contro l’arbitro della sfida!

Un tifoso dello Schalke 04 ha presentato una denuncia penale per frode contro l’arbitro Marco Fritz e il responsabile del VAR tedesco Bastian Dankert: l’accusa è di presunte sanzioni non rilevate a favore della squadra di Gelsenkirchen durante il match terminato con la sconfitta per 0-3 in casa ai danni del Bayern Monaco.

La denuncia è stata resa nota dal profilo Twitter della Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia. “Schalke-Bayern ha suscitato interesse nei tifosi dello Schalke e ora riguarda anche la Polizia: un tifoso dello Schalke ha sporto denuncia contro l’arbitro e il Var per frode. Motivo: due rigori negati durante la partita contro il Bayern. La Polizia ora controlla i fatti”. Lo Schalke ha reagito con ironia alla denuncia: “Abbiamo chiesto a tutti i membri del club, non era nessuno di noi. Parola d’onore. I risultati delle indagini ci interessano molto, cara polizia di Gelsenkirchen. Alla fine potrebbe essere utile conoscere i testimoni presenti sul posto”.