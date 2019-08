Scintille Nainggolan-Pistocchi sui social: il giornalista provoca, il calciatore risponde… [FOTO]

Manca ancora l’ufficialità, che arriverà a breve, ma Nainggolan si può già definire un nuovo calciatore del Cagliari. Ritorno in Sardegna per il belga, che lui stesso ha definito “scelta di cuore”, dopo che l’Inter lo aveva ‘tolto’ dal progetto e spinto anche dalla necessità di rimanere vicino alla moglie.

Scintille social, però, sono avvenute tra il centrocampista e il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. Quest’ultimo infatti, ironicamente, ha ‘provocato’ l’ormai ex nerazzurro: “Radija Nainggolan – si legge sul profilo Twitter – farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e Buonanotte“.

Non si è fatta attendere la risposta di Nainggolan: “Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me… evidentemente della verità sai ben poco… quindi non convincere la gente a credere. Buongiorno“. La controrisposta di Pistocchi: “Caro Radija, so abbastanza. Ti auguro le migliori fortune“.