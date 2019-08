Serie A, i convocati di Milan, Roma, Lazio e Brescia: c’è (momentaneamente) André Silva

Queste le scelte di Giampaolo per la gara di ICC tra Milan e Manchester Unite in programma domani a Cardiff (18.30).

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Mionić

ATTACCANTI: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piątek

Lunga la lista degli indisponibili: Hernandez e Caldara sono infortunati, Laxalt e Paquetà restano a Milanello per lavorare sulla condizione dopo le fatiche della Coppa America, Kessie e Bennacer non sono ancora rientrati dalle vacanze, Leao è tornato in Portogallo e Duarte in Brasile.

Fonseca ha convocato 19 giocatori per la gara amichevole di domani tra Lille e Roma. Calcio d’inizio fissato per le 18. Questo l’elenco completo: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara, Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert e Mirko Antonucci. Out dunque, per vari motivi, Pastore (non al meglio), Defrel, Olsen, Nzonzi, Gonalons, Veretout, Karsdorp, Coric e Santon.

Simone Inzaghi, in vista del ritiro a Marienfeld (in Germania) della Lazio, ha scelto 27 giocatori. Tornano Lukau e Berisha. Questo l’elenco completo. Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia. Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace. Centrocampisti: André Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

Per il ritiro di Seefeld in Tirol, il tecnico del Brescia Corini ha convocato 24 giocatori. Questo l’elenco completo: Alfonso, Andrenacci, Aye’, Bisoli, Chancellor, Cistana, Curcio, Dessena, Alfonso Donnarumma, Gastaldello, Ghezzi, Joronen, Lussignoli, Mangraviti, Martella, Mateju, Morosini, Sabelli, Semprini, Spalek, Tonali, Torregrossa, Tremolada e Mattia Viviani.