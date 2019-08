Serie A, il prossimo campionato avrà una vasta copertura televisiva internazionale [DETTAGLI]

Sabato 24 Agosto 2019 prenderà il via la Serie A TIM 2019/2020, edizione che celebrerà i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Tra i 20 club partecipanti, saranno presenti tutte le 12 squadre che hanno vinto lo Scudetto in questi ultimi 90 anni.

La massima competizione calcistica italiana avrà una vasta copertura televisiva sul mercato internazionale. Già lo scorso anno è stato registrato un incremento di audience cumulativa sulle piattaforme lineari all’estero passando da circa 600 milioni di telespettatori della stagione 2017/2018 ai quasi 630 dell’annata 2018/2019 (+5%). Aumento ancora più evidente se si considera soltanto il dato relativo alla visione delle gare in diretta, che ha segnato un differenziale positivo di 13 punti tra le ultime due stagioni sportive (da circa 255 a 290 milioni). La programmazione all’estero della Serie A TIM 2018/2019, comprensiva di dirette, differite, repliche, highlights, magazine, contenuti addizionali e di supporto su piattaforme lineari e non, ha totalizzato quasi 110.000 ore di trasmissione, raggiungendo circa 1 miliardo e 670 milioni di abitazioni e registrando una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente (Fonte dati Nielsen).

Per la stagione che sta per cominciare la distribuzione di tutte le partite del campionato continuerà ad essere assicurata agli appassionati in circa 200 territori esteri grazie all’interesse e all’impegno distributivo di oltre 60 broadcaster:

Africa subsahariana: Supersport, Canal Plus;

Americhe: DAZN (Brasile), Rede TV (Brasile), DAZN (Canada), Telelatino Network (Canada), ESPN Sur (America Centrale, America del Sud, Carai-bi), ESPN USA (USA e Territori USA);

Asia: CBC Sport (Azerbaigian), BeIN Sports (Cambogia, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Taiwan, Tailandia), CCTV (Cina), PPTV (Cina), Eclat (SPOTV) (Corea del Sud), DAZN (Giappone), SkyPerfect (Giappone), KTRK (Kirghizistan), Macau Cable TV (Macao), Fox Networks Group Asia (Male-sia, Singapore), Eleven Sports Network (Myanmar), Skynet (Myanmar), Pakistan Television Network (Pakistan), Setanta Eurasia (Stans), Sony Pictures Network (Subcontinente Indiano), Uzreport TV (Uzbekistan), FPT Telecom (Vietnam);

Europa: DigitAlb (Albania, Kosovo), Eleven Sports Network (Belgio, Lussemburgo), Play Sports (Belgio), TV Arena Sport (Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia), RTRS (Bosnia Erzegovina), A1 (MAX Sport) (Bulgaria), Cytavision (Cipro), TV2 Danmark (Danimarca), Strive (Danimarca), Sanoma (Finlandia), BeIN Sports (Francia, Territori francesi d’oltremare), DAZN (Germania, Austria), Sport1 (Germania), ForthNet (Grecia), Vodafone (Islanda), One (Israele), GO Melita (Malta), TV2 (Norvegia), Setanta Eurasia (Paesi Baltici, Paesi CSI), Ziggo Sport (Paesi Bassi), Eleven Sports Network (Polonia), Sport TV (Portogallo), Premier Sports (Regno Unito, Irlanda), Digisport Czech (Repubblica Ceca, Slovacchia), Digisport Romania & Hungary (Romania, Ungheria), Match TV (Russia), Telesport (Russia), Sport TV (Slovenia), Movistar (Spagna), TV4 (Svezia), Teleclub (Svizzera, Liechtenstein), BeIN Sports (Turchia), TRBC (Ucraina);

MENA: BeIN Sports;

Oceania: BeIN Sports (Australia), Fiji TV (Isole Figi), Sky Sports New Zealand (Nuova Zelanda);

News: SNTV (Globale), EBU (Europa), ZDF (Germania).