Serie A, la corsa salvezza: preoccupazione Cagliari e Samp, sorprendono Brescia e Udinese

Non solo indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per la zona salvezza si può effettuare un primo bilancio. Il risultato da segnalare è sicuramente il successo del Brescia sul campo del Cagliari, blitz firmato dalla rete messa a segno da Donnarumma, il bomber si conferma dunque dopo una stagione impressionante in Serie B. La squadra di Corini può rappresentare sicuramente la sorpresa di questa prima giornata di campionato, le Rondinelle hanno giocato con personalità su un campo sicuramente difficile ed adesso attendono con calma il rientro di Balotelli che dovrà scontare altre tre giornate di squalifica. Al contrario allarme per il Cagliari che nonostante l’importante campagna acquisti ha dovuto fare i conti con un passo falso a sorpresa, forse servirà ancora qualcosa in attacco considerando l’infortunio di Pavoletti ancora da valutare. Brutta Sampdoria contro la Lazio, la squadra di Di Francesco ha deluso ed il mercato ha praticamente indebolito la squadra, potrebbe anche lottare per la retrocessione.

Molto bene l’Udinese, Tudor continua a confermarsi una grande sorpresa e finalmente può contare sulla giusta fiducia da parte della dirigenza, contro il Milan sono arrivati tre punti preziosi per la classifica ma soprattutto per la fiducia. Brutta sconfitta per il Lecce ma la squadra di Liverani non può essere ancora giudicata considerando le difficoltà della partita contro l’Inter, Spal dai due volti contro l’Atalanta, la squadra di Semplici ha comunque le chance di conquistare un altro miracolo chiamato salvezza. Molto bene anche il Verona, la squadra di Juric ha strappato un punto d’oro contro il Bologna, squadra superiore dal punto di vista tecnico, con l’intensità i padroni di casa hanno conquistato un pareggio che regala fiducia per le prossime partite. Ko per il Sassuolo contro il Torino ma la squadra di De Zerbi ha la possibilità di disputare un campionato tranquillo.