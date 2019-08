Serie A al via, Cristiano Ronaldo a caccia del record di Higuain

Inizia la stagione di Serie A, un campionato che si preannuncia emozionante. Un sicuro protagonista si candida ad essere Cristiano Ronaldo, nella sua prima stagione in Italia il portoghese ha realizzato 21 gol ed il quarto posto nella classifica portoghese, secondo i bookmakers CR7 può migliorare facilmente questo risultato nella prossima stagione, i Sisal Matchpoint fissano innanzitutto il traguardo “facile”, i 26 gol realizzati dal capocannoniere Fabio Quagliarella nella scorsa stagione: almeno 27 reti come riporta Agipronews, è quotato a 1,65, il vero obiettivo è invece raggiungere il numero di gol di Gonzalo Higuain della stagione 2015-2016, in questo caso la quota raggiunge 6 volte la posta.