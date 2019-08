Serie A, è la Fiorentina la squadra più giovane: Juventus unica over 30

E’ iniziato lo spettacolo del campionato di Serie A, la prima giornata ha già regalato grande spettacolo e portato indicazioni in vista del proseguo della stagione. La Fiorentina risulta essere la squadra più giovane scesa in campo nei primi 90 minuti, la Juventus invece l’unica con un’età Over 30, è quanto si evince dal portale specializzato Transfermarkt. Sono stati 14 i calciatori schierati dall’allenatore Vincenzo Montella che hanno accumulato un’eta’ media di 23,4 anni, la più bassa della Serie A nel primo turno di campionato. Al secondo posto il Verona (24 anni) e il Milan, che completa il podio con una media di 25 anni. La formazioni più vecchia è quella della Juventus, i 14 scesi in campo a Parma hanno raggiunto un’età media di 30,3 anni, l’unica quota over 30 di questa prima giornata, poi Parma (29 anni) e Cagliari (28,6 anni).