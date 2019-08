Serie A, si torna in campo con la Juve alla prova del nove: le quote di BetFlag

Per la bandiera delle scommesse è la squadra favorita. Inter e Napoli le principali antagoniste

Per gli amanti del calcio giocato l’attesa sta per finire. Nel prossimo weekend la serie A torna in campo con le gare del primo turno della stagione. Una stagione che alla vigilia si presenta ricca di novità ed alla ricerca di importanti verifiche. A cominciare dalla prova del nove per la Juventus, ormai all’ottavo tricolore consecutivo, delle nuove regole in campo, dell’annullamento del boxing day, degli addii eccellenti, dei grandi ritorni e degli acquisti milionari.

A scorrere le proposte di BetFlag sarà la Juve la squadra da battere la cui vittoria del campionato è bancata a 1,50, largamente favorita sul Napoli di Carletto Ancelotti a 5,50, all’Inter di Conte a 6,00, distaccatissimo il Milan vincente a 25,00. A seguire la Roma e Lazio a 40,00, l’Atalanta a 50,00 e la Fiorentina a 75,00. Tutte le altre contendenti sono indicate a tripla cifra: Torino a 150,00, Sampdoria a 250,00, Cagliari, Udinese, Sassuolo, Genoa, Parma, Bologna, Cagliari, Lecce, Brescia e Spal a 750,00.

Non solo vittoria del campionato ma bianconeri favoriti anche per il titolo di campione d’inverno a 1,70, avanti alla formazione nerazzurra e a quella azzurra a 3,75. Rossoneri primi al giro di boa bancati a 18,00 con Atalanta, Roma e Lazio a 30,00. Ben dieci le formazioni indicate a tripla cifra: Torino a 200,00, Sampdoria a 350,00, Fiorentina a 500,00, Cagliari, Udinese, Sassuolo, Genoa, Parma, Bologna e Spal a 750,00. A 1000,00 il titolo di metà stagione per Brescia, Verona e Lecce.

Sarà la Juve la prima formazione della massima serie a scendere in campo in quel di Parma. Il fischio d’avvio è per sabato alle 18. Nonostante l’assenza di Sarri in panchina i campioni d’Italia largamente favoriti con il 2 a 1,35, ben distante dall’X a 5,25 e con l’1 a 9,50. A seguire, alle 20,45, esordio casalingo per il nuovo corso viola con la Fiorentina a fare gli onori di casa al Napoli favorito con il 2 a 1,80, che raddoppia a 3,75 per l’X e arrotonda a 4,45 per l’1 del novantesimo a 4,45.

Ben sette le gare in calendario per domenica prossima. Alle 18 calcio d’inizio per Udinese – Milan con il 2 rossonero alto a 2,05, distante sì ma non troppo dall’X a 3,35 e dall’1 a 3,80. In serata alle 20,45 Cagliari – Brescia con l’1 a 1,80, l’X a 3,60 e il 2 a 4,55, Roma – Genoa con l’1 a 1,50, l’X a 4,35, il 2 a 6,50,.Verona – Bologna con l’1 a 3,35, l’X a 3,20, il 2 a 2,30, Torino – Sassuolo con l’1 a 1,90, l’X a 3,50, il 2 a 4,15, Spal – Atalanta con l’1 a 4,80, l’X a 3,65 e il 2 a 1,75, Sampdoria – Lazio con l’1 e l’X a 3,45 e il 2 a 2,15.

Lunedì sera, sempre alle 20:45, esordio casalingo per la nuova Inter di Conte che ospita il neopromosso Lecce. Quote a tinte nerazzurre con l’1 popolare a 1,25, particolarmente distante dall’X a 6,00 e ancor di più dal 2 a 11,75. Particolarmente congrua la doppia chance X2 a 3,97 ma rasoterra l’12 a 1,12 e l’1X appena a 1,03.