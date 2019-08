Serie A e Serie B, le ultime: assenti per Atalanta e Samp, arriva il transfer per Maxi Lopez

Dopo la prima giornata del campionato di Serie A le squadre del massimo campionato tornano in campo per preparare i prossimi appuntamenti. Al lavoro l’Atalanta dopo la rimonta sul campo della Spal, mister Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di domenica: lavoro di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra e partitella con i ragazzi della Primavera per gli altri, programma di riabilitazione per Castagne. Ripresa anche per la Samp dopo la debacle contro la Lazio, presente anche il presidente Ferrero, assente Karol Linetty, in permesso accordato dal club per trascorrere qualche ora in più con la compagna e la figlia neonata, assente Gonzalo Maroni.

In Serie B doppia seduta di allenamento per il Crotone in vista della gara contro lo Spezia, in programma sabato. Il club ha comunicato che “e’ arrivato stamani il transfer dalla federazione italiana per il tesseramento di Maxi Lopez. L’attaccante deve pero’ scontare una giornata di squalifica rimediata nella recente esperienza brasiliana”. Domani allenamento pomeridiano.