Serie A, le ultime dai campi: ancora out Sarri, Milik in palestra, Maroni inizia recupero

Serie A, le ultime dai campi a quattro giorni dall’inizio del campionato: il borsino degli allenamenti odierni.

ATALANTA – Di nuovo al lavoro dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini. I nerazzurri hanno ripreso la preparazione verso l’esordio in campionato, fissato per domenica prossima a Ferrara contro la Spal. Questo pomeriggio, sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia, Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla, tattica e partitelle finali. Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione, mentre Reca è rimasto ai box. Domani, a Zingonia alle 20.30, i nerazzurri disputeranno una partita d’allenamento contro il Monza.

SAMPDORIA – Ripresa i blucerchiati dopo la vittoria in Coppa Italia e prima dell’esordio ufficiale in campionato, domenica sera al “Ferraris” con la Lazio. Nel pomeriggio, sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Eusebio Di Francesco ha diviso la squadra in due gruppi: i maggiormente impiegati a Crotone hanno svolto un lavoro di recupero atletico, per tutti gli altri invece allenamento completo a livello tecnico-tattico su spazi ridotti. Gonzalo Maroni, reduce dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato allo “Scida”, ha già avviato il programma di recupero a base di terapie e fisioterapia. Domani doppia seduta.

NAPOLI – Seduta mattutina che accompagna verso l’esordio in campionato di sabato, contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e riscaldamento con l’ausilio di ostacoli bassi, successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa su due metà campo, quindi seduta tecnica con esercitazioni su pressing offensivo opposto alla linea difensiva e chiusura con un mini torneo a 4 squadre. Milik si è allenato in palestra. Domani mattina prevista una nuova sessione.

JUVENTUS – I bianconeri continuano a lavorare in vista dell’esordio in campionato, previsto per sabato alle ore 18 sul campo del Parma. Come ieri Maurizio Sarri era presente alla Continassa ma non ha diretto l’allenamento in campo, il tecnico prosegue le sue cure contro la polmonite. I Campioni d’Italia sono scesi in campo questa mattina al JTC per la seconda seduta della settimana: dopo i test iniziali, Chiellini e compagni hanno svolto un lavoro tattico diviso per reparti, per poi concludere l’allenamento con una partitella in spazi stretti

PARMA – Ducali tornati ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina, in vista della sfida di sabato contro la Juventus nella prima di campionato. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di forza e cambi di direzione, concludendo la seduta con un lavoro per reparti. Kucka ha svolto un lavoro differenziato e terapie. Domani in programma una seduta mattutina a partire dalle 10.

TORINO – Allenamento allo stadio Olimpico “Grande Torino” per Belotti e compagni, a due giorni dall’andata dei play-off di Europa League contro il Wolverhampton. Walter Mazzarri, dopo il riscaldamento della squadra, ha diretto una sessione tecnico-tattica. Lukic ha svolto un lavoro differenziato. Domani sessione pomeridiana al Filadelfia e ritiro prepartita.

GENOA – Rossoblu al lavoro al Centro Signorini per preparare l’esordio in campionato di domenica all’Olimpico di Roma. Davanti al presidente Preziosi, Andreazzoli ha diretto una seduta iniziata con l’attivazione muscolare, proseguita con una serie di corse e rifinita con partitelle a tema. Da segnalare l’esordio di Marko Pajac, arrivato dal Cagliari, e il rientro di Pandev, ristabilitosi dalla contusione che gli aveva negato il match di Coppa Italia. Domani altra seduta, ancora a porte chiuse a causa della necessità della messa in sicurezza dell’impianto.

LAZIO – Comincia la settimana che condurr i biancocelesti all’esordio in campionato domenica sera in casa della Sampdoria. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è ritrovata a Formello, dopo un giorno di riposo, per una seduta di allenamento pomeridiana: al termine di un riscaldamento iniziale, Immobile e compagni hanno svolto delle esercitazioni tecniche sul possesso palla. In chiusura d’allenamento, la squadra è passata ad un’ampia fase tattica in vista del debutto stagionale e poi una partitina finale. E c’è una bella notizia per i biancocelesti: infatti, dopo il pieno recupero di Lulic, è a disposizione di mister Inzaghi anche Sergej Milinkovic-Savic che sta recuperando dall’infortunio e sta lavorando duro per esserci domenica a Marassi, decisivi saranno gli allenamenti dei prossimi giorni. Domani intanto è prevista una doppia seduta e alle ore 17 verrà presentato ufficialmente alla stampa il difensore Denis Vavro.