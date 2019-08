Serie A, le ultime dai campi: l’infortunio di Milik ed i convocati di Juventus e Cagliari

Daniele Rugani e Paulo Dybala figurano nella lista dei convocati della Juventus in vista del big match di questa sera contro il Napoli all’Allianz Stadium. Presenti anche Emre Can e Matuidi. Assenti Chiellini e Aaron Ramsey, ancora non al meglio. Questa la lista di convocati: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

Robin Olsen e Giovanni Simeone sono presenti nell’elenco dei convocati del Cagliari in vista del match casalingo di domani sera contro l’Inter, nella seconda giornata di campionato. Questa la lista completa. Portieri: Aresti, Olsen e Rafael. Difensori: Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Pisacane, Romagna, Walukiewicz. Centrocampisti: Birsa, Castro, Cigarini, Deiola, Ionita, Nainggolan, Nandez, Oliva, Rog. Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone. Sarà necessario un intervento chirurgico per l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti.

“Stasera sara’ una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi!”. Lo scrive, sui social, Arek Milik, in vista della partita contro la Juventus. L’attaccante soffre per un problema muscolare agli adduttori.