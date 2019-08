Serie A, le ultime dai campi: da Pavoletti a Sanchez, da Milik a Castagne

Si avvicina la seconda giornata valida per il campionato di Serie A, le ultime dai campi delle squadre del massimo campionato italiano. Il Napoli si è allenato in mattinata a Castelvolturno in vista della sfida contro la Juventus, la squadra ha svolto allenamento sul campo 2, prima riscaldamento a secco con ostacoli bassi mentre successivamente partitina a porte piccole. Chiriches, vicino al trasferimento al Sassuolo, e Milik, già assente al debutto a Firenze, hanno lavorato a parte. In casa Atalanta Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione, per il resto tutti gli altri componenti del gruppo hanno lavorato regolarmente agli ordini di mister Gasperini. Per il Cagliari lavoro differenziato per Pavoletti e Cacciatore. Sempre ai box Cragno. Antonio Conte per la seconda partita di campionato può contare su Godin, recuperato dall’infortunio muscolare, assente Alexis Sanchez.