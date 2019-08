Serie A, le ultime dai campi: sempre a parte Cristiano Ronaldo, il Napoli rivede Ounas e Koulibaly

Juventus in campo anche a Ferragosto, all’indomani della tradizionale partitella a Villar Perosa, per continuare la preparazione al campionato e in vista dell’ultima amichevole, sabato in casa della Triestina. Tutti i giocatori hanno preso parte all’unica seduta – fa sapere il club sul proprio sito – ad eccezione di Cristiano Ronaldo, che ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. L’altro bianconero che non aveva giocato ieri sotto gli occhi di John Elkann e Andrea Agnelli, il nuovo arrivato Matthijs De Ligt, sembra aver superato il problema di vesciche e si è allenato con i compagni.

Il giorno di Ferragosto ha visto terminare la breve vacanza concessa da Carlo Ancelotti ai giocatori del Napoli dopo il rientro dalla tournée negli Usa con la doppia sfida al Barcellona. La squadra si è riunita nel pomeriggio a Castel Volturno per il consueto saluto del tecnico al quale hanno partecipato anche Ounas e Koulibaly che, reduci dalla finale di Coppa d’Africa, si sono aggregati al gruppo come da programma. Al seguente allenamento, concluso da una partitina a campo ridotto, hanno partecipato regolarmente Malcuit, che non era partito per gli Usa per infortunio, Koulibaly e Ounas. Lavoro differenziato, invece, per Milik e Younes. Il Napoli esordirà in campionato sabato 24 agosto in casa della Fiorentina.

Ferragosto in campo per il Cagliari che al Centro sportivo di Assemini prepara la gara di domenica sera: cresce l’attesa per il primo impegno ufficiale della stagione dei rossoblù che alla Sardegna Arena, per il terzo turno di Coppa Italia, sfideranno il Chievo Verona alle 20.30. Sotto lo sguardo del Presidente Giulini, che ha assistito all’allenamento da bordocampo, la squadra ha iniziato la seduta di questa mattina con la fase di attivazione. Il lavoro è proseguito con una serie di esercizi di tecnica a coppie, quindi focus sulla tattica con esercitazioni specifiche sulla fase offensiva: sviluppi e finalizzazione. In chiusura partita di verifica a 70 metri. Lucas Castro ha proseguito il suo lavoro personalizzato; sempre a riposo Filippo Romagna. Domani mattina è in programma un nuovo allenamento.

Ferragosto in campo per la Sampdoria che questa mattina si è allenata al centro sportivo ‘Mugnaini’. Sul campo 2 dell’impianto bogliaschino, dopo la riunione tecnica, il riscaldamento e un’esercitazione tattica, è andata in scena una partitina a tutto campo con i ragazzi della Primavera di Marcello Cottafava. Sotto gli occhi del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile tecnico del Settore Giovanile Giovanni Invernizzi, Eusebio Di Francesco ha sollecitato per 70 minuti la squadra in preparazione all’esordio ufficiale in Coppa Italia, domenica sera a Crotone. Seppur con differenti minutaggi, tutti i componenti della rosa hanno partecipato alla sgambata, preceduta da lavori individuali specifici in campo o in palestra. Domani, venerdì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.

Nel soleggiato giovedì di Ferragosto il Bologna ha continuato gli allenamenti in preparazione alla trasferta di Pisa: seduta mattutina con lavoro atletico e tecnico-tattico agli ordini dello staff di Mihajlovic, poi partitella conclusiva. Differenziato per Jerdy Schouten e Blerim Dzemaili. Domani, a due giorni dalla partita dell’Arena Garibaldi di Pisa (domenica, ore 20.45), i rossoblù svolgeranno una seduta di allenamento a porte chiuse.

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di attivazione seguiti da torellini, esercitazioni offensive e lavori sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita a tutto campo. Programma di lavoro personalizzato per Juraj Kucka. Domani, venerdì 16 agosto, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10. Alle 14.15, Roberto D’Aversa sarà il protagonista in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

Allenamento mattutino per la Lazio che alle 9.30 si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello. Questa mattina i biancocelesti hanno effettuato un iniziale riscaldamento al quale ha fatto seguito un’esercitazione sul possesso palla con l’ausilio di quattro porticine. Nella parte conclusiva della seduta, la squadra a disposizione di mister Simone Inzaghi si è dedicata ad una partitella a campo ridotto a carattere tattico. Domani è in programma una seduta pomeridiana.