Serie A, le ultime dai campi: Belotti e Biglia in dubbio, i convocati di Napoli, Parma e Juventus

TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte al Presidente Urbano Cairo, con un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i giocatori reduci dal match di ieri sera contro il Wolverhampton, e sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Trauma contusivo al ginocchio destro per Andrea Belotti nell’occasione del rigore conquistato e poi realizzato dal capitano granata. Il Gallo è in leggero dubbio.

MILAN – Lucas Biglia nell’allenamento di questa mattina ha accusato un infortunio – ancora da valutare – all’adduttore della coscia sinistra, l’argentino del Milan è quindi a forte rischio per la trasferta di Udine di domenica. Al suo posto Giampaolo dovrebbe schierare Paquetà, spostando Calhanoglu in cabina di regia, come già sperimentato in amichevole contro il Cesena.

CAGLIARI – Il gruppo rossoblù si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento. Dopo la fase di attivazione tecnica a coppie si è lavorato sugli sviluppi offensivi. Spazio poi alle esercitazioni sui calci piazzati a favore, quindi a cross e tiri in porta. Di nuovo in gruppo Han Kwang-Song, Federico Mattiello e Ragnar Klavan, tutti recuperati per la gara contro il Brescia.

SAMPDORIA – Buone notizie per il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco: Jakub Jankto è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo e il centrocampista della Repubblica Ceca si candida per una maglia a centrocampo al fianco di Albin Ekdal che sarà il regista. Insieme a loro anche il polacco Karol Linetty. Nessun dubbio nel tridente d’attacco con Gaston Ramirez e Gianluca Caprari sulle corsie esterne e Fabio Quagliarella al centro. Mancheranno lo squalificato Fabio Depaoli e l’infortunato Gonzalo Maroni.

JUVENTUS – Sono 23 i giocatori bianconeri convocati per la prima giornata di campionato che, domani sera, alle 18, al “Tardini”, vedrà i campioni d’Italia in scena contro il Parma. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral;

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain;

Indisponibili Pjaca e Perin; non convocati Rugani e Ramsey.

NAPOLI – Come anticipato da Carlo Ancelotti in conferenza stampa, il Napoli dovrà fare a meno di Arkadiusz Milik per la trasferta di Firenze, nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Assente anche l’ultimo arrivato, Hirving Lozano, che oggi ha sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis;

Difensori: Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui;

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Younes.

PARMA – Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro la Juventus, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ‘Ennio Tardini’. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Ricci;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Machin, Scozzarella;

Attaccanti: Ceravolo, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Siligardi, Sprocati.