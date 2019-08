Serie C, altro colpo in attacco: ufficiale Torromino alla Ternana

Serie C, ancora un altro colpo per l’attacco da parte di una compagine del girone meridionale, dopo l’ufficialità di Denis alla Reggina di ieri sera. La Ternana si è infatti assicurata Giuseppe Torromino. Il calciatore arriva dalla Juve Stabia, che comunica la cessione con un comunicato sul sito ufficiale.

“S. S. Juve Stabia rende noto che è stato ceduto alla Ternana Calcio l’attaccante Giuseppe Torromino, classe ’88. La società ringrazia Giuseppe Torromino per l’apporto dato durante la permanenza in gialloblù, con il raggiungimento della promozione in serie B, e gli augura un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali“.