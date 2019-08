Serie C, giallo Vis Pesaro-Sudtirol: rubato l’incasso della partita [DETTAGLI]

Rubato l’incasso della partita Vis Pesaro-Sudtirol (prima di campionato di serie C) di domenica scorsa pari a 6.300 euro. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. A scoprirlo è stata la segretaria della società. I ladri sono riusciti ad entrare sfruttando l’assenza di custodi, addetti e staff tecnico della squadra trovando in una cassettiera la somma appunto di 6.300 euro, rimasti lì dopo la partita di domenica contro il Sudtirol. Poi la fuga indisturbata sotto gli occhi di almeno 20 telecamere. Sul posto sopralluogo della polizia per le indagini. La scientifica e la Digos stanno controllando le immagini dei video di sorveglianza per risalire agli autori del furto.