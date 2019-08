Serie D, 1^ giornata: Troina-Messina a porte chiuse

Prende finalmente il via il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante. L’unico posticipo della 1^ giornata riguarda Crema-Ciliverghe (Girone D) che si giocherà lunedi’ 2 settembre alle ore 20.30. La gara del girone H Audace Cerignola-Casarano è stata rinviata al 18 settembre. Ricco il programma di domenica: alle 16.00 prendono il via Vis Artena-Turris (allo stadio Caslini di Colleferro), Gravina-Nardo’, Nocerina-Grumentum e Francavilla-Bitonto (H), Castrovillari-Giugliano e Roccella Corigliano (I). Calcio d’inizio alle 16.30 per Lanusei-Muravera (G), alle 17.00 per Budoni-Arzachena (G) e Taranto-Brindisi (H), alle 18.00 per Lattedolce Sassari-Torres (G). Lucchese-Chieri (A) si giocherà al Comunale “Necchi Balloni) di Forte dei Marmi (Lu), Folgore Caratese-Nibionnoggiono (B) al “Casati” di Verano Brianza (Mb). Troina-Acr MESSINA (I) si disputerà a porte chiuse.