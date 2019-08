Serie D, il Ciliverghe in campo per la gara di Coppa Italia

Il cammino in Coppa Italia del Ciliverghe vedrà domani i gialloblù opposti al neopromosso in serie D Breno, per il primo derby stagionale degli uomini di Carobbio con calcio d’inizio alle ore 16 a Casa Cili. La squadra reduce dal successo contro i veronesi del Legnago ha svolto questa mattina la consueta rifinitura dove il tecnico ha constatato le indisponibilità di Sola e Pasotti, fermi dal triangolare vinto a Lumezzane mercoledì, che si aggiungono a quelle di Chimini e Panelli.

AVVERSARIA – Nel turno preliminare di Coppa Italia il Breno ha superato tra le mura amiche il Calvina, ribaltando il risultato dopo l’iniziale vantaggio di Recino, grazie alle reti di Szafran e Magrin. Tra i granata ed i gialloblù è il primo confronto ufficiale, mentre l’ultimo confronto assoluto tra le due squadre risale alla scorsa estate con l’amichevole giocata a Breno e vinta dai padroni di casa.

DICHIARAZIONI – Il tecnico Filippo Carobbio ha così presentato la partita: “Passare il turno è uno dei nostri obiettivi, la squadra si è allenata bene e affronteremo una compagine che si è mossa bene sul mercato in questa sessione estiva ed è più di una semplice neopromossa. La partita contro il Calvina è stata la dimostrazione che sono una squadra ben organizzata, con tanta fame. Quella che dobbiamo avere noi in ogni gara per raggiungere il nostro obiettivo, quindi nel nostro percorso di crescita dovremo essere bravi a fare un passo in avanti eliminando quei cali di tensione che ci han portato a rischiare grosso contro il Legnago”.

ARBITRO – Dirigerà la gara il signor Gianmarco Vailati della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti

Pirola di Abbiategrasso e Manzini di Voghera.

CONVOCATI – Questi i convocati per la gara di domani

Portieri: Magoni, Valtorta.

Difensori: Avesani, Garofalo, Manu-Aning, Menni, Minelli, Sanni, Scalvini.

Centrocampisti: Comotti, Coulibaly, Faccioli, Franzoni, Miglio, Mozzanica, Vignali.

Attaccanti: Ait Bakrim, Berta, Confalonieri, De Angelis.