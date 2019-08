Serie D, divieto di trasferta ai tifosi ospiti per la gara tra Vastese e Chieti

Divieto di trasferta per i tifosi teatini, in vista della gara Vastese-Chieti, prima di campionato Serie D girone F 2019/2020, domenica 1 settembre alle 15 allo Stadio Aragona di Vasto. Non potranno essere presenti, oltre ai residenti di Chieti, anche quelli di San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Villamagna, Bucchianico, Miglianico (Chieti), Cepagatti e Manoppello (Pescara). Il prefetto evidenzia “l’elevato rischio connesso alla rivalità tra le tifoserie, sfociata in passato in azioni violente e attualizzata dai proclami della tifoseria teatina, intenzionata a scontrarsi”. Per entrare allo stadio i tifosi di casa della Vastese dovranno esibire un documento di identità che attesti la residenza.