Serie D, i gironi per la prossima stagione: il Foggia nel gruppo H, il Palermo in quello I

I GIRONI DI SERIE D – Si avvicina una stagione importantissima valida per il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Presenti tante piazze prestigiose e con un grande seguito di tifosi, in particolar modo la squadra più importante è sicuramente il Palermo, i rosanero sono stati costretti a ripartire dal campionato di Serie D dopo la mancata iscrizioni in Serie B, adesso è iniziato un nuovo progetto che si preannuncia vincente, per la categoria rappresenta un lusso e le prime mosse di mercato sono state importanti. Presenta anche il Foggia, altra piazza di ben altra categoria. Ma adesso è il momento dei gironi, in diretta su CalcioWeb.

Girone A

BORGOSESIA

BRA

CARANNOSE

CASALE

CHIERI

FEZZANESE

FOSSANO

GHIVIZZANO

LAVAGNESE

LIGORNA

LUCCHESE

PRATO

REAL FORTE QUERCETA

SANREMESE

SAVONA

SERAVEZZA

VADO

VERBANIA

GRUPPO B

ARCONATESE

BRUSAPORTO

CARAVAGGIO

CASTELLANZESE

DRO ALTO GARDA

FOLGORE CARATESE

INVERUNO

LEGNANO

LEVICO TERME

MILANO CITY

NIBIONNOGGIONO

PONTE SAN PIETRO

PRO SESTO

SCANZOROSCIATE

SEREGNO

SONDRIO

TRITIUM

VILLA VALLE

VIRTUS BOLZANO

VIRTUS CISERANOBERGAMO

Gruppo C

ADRIESE

AMBROSIANA

BELLUNO

CALDIERO TERME

CAMPODARSEGO

CARTIGLIANO

CHIONS

CJARLINS MUZANE

DELTA ROVIGO

ESTE

LEGNAGO

LUPARENSE

MESTRE

MONTEBELLUNA

SAN LUIGI CALCIO

TAMAI

CLODIENSE

UNION FELTRE

VILLAFRANCA

VIGASIO

GRUPPO D

ALFONSINE

BRENO

CALVINA

CILIVERGHE

CORREGGESE

CREMA

FANFULLA

FIORENZUOLA

FORLI’

LENTIGIONE

MANTOVA

MEZZOLARA

PROGRESSO

SAMMAURESE

SASSO MARCONI

SAVIGNANESE

SPORTING FRANCIACORTA

VIGOR CARPANETO

GRUPPO E

AGLIANESE

ALBALONGA

AQUILA MONTEVARCHI

BASTIA

CANNARA

CITTA’ DI FOLIGNO

FLAMINIA

FOLLONICA GAVORRANO

GRASSINA

GROSSETO

MONTEROSI

POMEZIA

PONSACCO

SAN DONATO TAVERNELLE

SAN GIOVANNESE

SCANDICCI

SPORTING TRESTINA

TUTTOCUOIO

GRUPPO F

ATLETICO PORTO SANT’ALPIDIO

ATLETICO TERME FIUGGI

AVEZZANO

CHIETI

CITTA’ DI CAMPOBASSO

JESINA

MATELICA

MONTEGIORGIO

OLYMPIA AGNONESE

PINETO

REAL GIULIANOVA

RECANATESE

SAN MARINO

SAN NICOLO’ NOTARESCO

SANGIUSTESE

TOLENTINO

VASTESE

VASTOGIRANDI

GRUPPO G

LADISPOLI

APRILIA

ARZACHENA

BUDONI

CASSINO

CITTA’ DI ANAGNI

LANUSEI

LATINA

MURAVERA

OSTIA MARE

PORTICI

PRO CALCIO TOR SAPIENZA

SASSARI LATTE DOLCE

TEAM NUOVA FLORIDA

TORRES

TRASTEVERE

TURRIS

VIS ARTENA

GRUPPO H

AGROPOLI

AUDACE CERIGNOLA

BITONTO

BRINDISI

CASARANO

CITTA’ DI FASANO

FIDELIS ANDRIA

FOGGIA

FRANCAVILLA

GELBISON

GLADIATOR

GRAVINA

GRUMENTUM

NARDO’

NOCERINA

SORRENTO

TARANTO

ALTAMURA

GRUPPO I