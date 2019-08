Serie A, la TOP 11 della 1^ giornata: domina il centrocampo dell’Inter, in panchina la scelta è ‘di cuore’…

La prima giornata di Serie A si è chiusa con l’anticipo di ieri sera tra Inter e Lecce, che ha visto i nerazzurri di Antonio Conte esordire con una schiacciante vittoria ai danni del Lecce. Segnano all’esordio Sensi e Lukaku e lanciano un messaggio a Juventus e Napoli, che nella giornata di sabato hanno avuto la meglio a domicilio di Parma e Fiorentina. Delude un Milan spento e senza idee, sconfitto a Udine da un gol di Becao. Spettacolo e gol a Roma, i giallorossi di Fonseca incantano davanti ma ‘dormono’ dietro e il Genoa ringrazia, mentre l’altra romana – la Lazio – passeggia a Genova contro la Samp. Pazza Atalanta a Ferrara: da 0-2 a 2-3 trascinata da un grande Muriel. Il Brescia sbanca Cagliari, pari tra Hellas Verona e Bologna.

Al termine del primo turno, CalcioWeb ha scelto la TOP 11 di giornata riaprendo nuovamente la rubrica già lanciata lo scorso anno. Per la porta, scelto l’estremo difensore del Brescia Joronen, che ha salvato in più circostanze i suoi a Cagliari. Difensori goleador sono Becao, Gosens e Kolarov, quest’ultimo autore di un gol di pregevole fattura. A centrocampo è dominio dell’Inter, con le splendide reti realizzate da Brozovic, Sensi e Candreva accompagnate da grandi prestazioni. Davanti, tre che hanno realizzato una doppietta: Insigne, Muriel ed Immobile. Il primo trascina i partenopei, il secondo entra e ribalta la gara ed il terzo apre e chiude i conti a Genova. Allenatore? Scelta ‘di cuore’, più che tecnica: non può che essere Sinisa Mihajlovic il migliore di giornata. Stupisce e sorprende tutti con una decisione forte, proprio come lui. E’ presente in panchina a Verona, uscendo dall’ospedale a 40 giorni dall’inizio delle cure per la leucemia.

Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della prima giornata di Serie A.

4-3-3: Joronen; Becao, Gosens, Kolarov; Callejon, Sensi, Brozovic, Candreva; Insigne, Muriel, Immobile.