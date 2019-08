Serie A, le ultime dai campi: buone notizie per Lazio e Udinese

JUVENTUS – I bianconeri hanno proseguito stamattina l’avvicinamento al debutto in campionato che avverrà sabato 24 alle 18 allo Stadio Tardini di Parma. Dopo il riscaldamento il gruppo ha proseguito il lavoro tecnico-tattico con tanto di partitella ed esercizi su palle inattive. A vincere la sfida in famiglia del mattino è stata la squadra formata da De Sciglio, Demiral, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas Costa, Higuain e Mandzukic come lo stesso Costa ha svelato con una foto sul proprio profilo Twitter. Intanto l’allenatore Maurizio Sarri continua in hotel alla Continassa a curare la polmonite che lo ha messo ko.

MILAN – Giornata intensa a casa rossonera con una doppia sessione di allenamento a quattro giorni dalla prima giornata di campionato, in programma domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese. Nella seduta mattutina mister Giampaolo ha voluto svolgere esercitazioni a gruppi, con focus su tecnica e tattica difensiva, mentre nel pomeriggio il gruppo rossonero si è concentrato su esercizi atletici e sulla tattica, con alcune prove di formazione in vista di domenica. Confermato il modulo per Giampaolo, il 4-3-1-2. Ancora indisponibili Caldara e Theo Hernandez. Domani rossoneri di nuovo in campo, con una sessione pomeridiana.

LAZIO – I biancocelesti continuano la preparazione a Formello in vista della prima giornata di campionato, in programma domenica sera a Marassi contro la Sampdoria. In origine Inzaghi aveva previsto una doppia seduta di allenamento, ma Lulic e compagni sono scesi in campo solo stamattina con una sorpresa: Manuel Lazzari. L’ex giocatore della Spal, tre giorni dopo la frattura scomposta del terzo metacarpo della mano destra, ha preso parte all’allenamento insieme al gruppo. Rimane ancora in dubbio la sua presenza a Marassi: Inzaghi deciderà poche ore prima della partenza. In gruppo anche Milinkovic che sembra pienamente recuperato dal problema all’anca destra e si giocherà una maglia da titolare con Parolo, mentre Caicedo continua a lavorare a parte. Per Inzaghi ci sono anche problemi extra-campo, perché continua la querele con il Malaga per Jony: non è ancora arrivato il transfer provvisorio dalla Fifa, potrebbe essere necessario qualche altro giorno che costringerebbe l’esterno a saltare la partita con la Sampdoria.

SAMPDORIA – Doppio allenamento in chiave Lazio per i blucerchiati, che continuano la preparazione per il debutto. Dopo una mattinata di lavoro per reparti, con inizio atletico, ed esercitazioni tattiche sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Eusebio Di Francesco e il suo staff hanno diretto nel pomeriggio un’esercitazione tecnica e una partita a tema sul campo 2. Lavoro specifico per Jakub Jankto; programma di recupero fisioterapico anche in acqua per Gonzalo Maroni. Domani i blucerchiati torneranno all’opera a Bogliasco per una seduta pomeridiana

UDINESE – Prosegue la preparazione dei friulani in vista della prima sfida del campionato 2019-2020, in programma in casa domenica alle 18. L’allenamento di questa mattina, che ha visto il rientro in gruppo di Giuseppe Pezzella e Sebastien De Maio, è iniziato come di consueto con la parte di attivazione sul campo 4 del Centro Sportivo Bruseschi. Per la fase di successiva, invece, la squadra di Tudor si è spostata sul campo 3, dove ha lavorato in due gruppi da 10 giocatori e ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche con giropalla difensivo e cross dalle fasce, con inserimenti da parte delle mezzale. Domani doppia seduta con allenamento mattutino alle 10 e serale alle 18.

PARMA – Ducali tornati ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina in vista della sfida di campionato di sabato 24 agosto contro la Juventus. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto torellini seguiti da un’esercitazione tattica ed esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita a tutto campo. Juraj Kucka ha svolto un lavoro differenziato e terapie. Domani per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.

CAGLIARI – Mercoledì di lavoro intenso per i sardi nel centro sportivo di Asseminello. Il mirino è puntato sul Brescia, in arrivo domenica alle 20.45 alla Sardegna Arena. Le note liete arrivano dalla presenza in gruppo di Lucas Castro, Filippo Romagna e dell’ultimo arrivato Luca Pellegrini. Mattinata in palestra per il gruppo, alle prese con un lavoro di forza e reattività. Nel pomeriggio, dopo l’analisi video, tutti in campo per alcune esercitazioni a gruppi e a tema: focus sulla fase offensiva a reparto e sul possesso palla. Chiusura con una serie di partitelle: mentre due squadre si affrontavano una terza si sottoponeva al lavoro su accelerazioni e frenate con il preparatore atletico Roberto De Bellis. Hanno seguito un programma personalizzato Filip Bradaric, Fabrizio Cacciatore e Federico Mattiello. Squadra di nuovo in campo domani mattina per l’unica seduta di giornata.