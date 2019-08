Sondaggio Casillas: Neymar, Pogba o Ronaldo? I tifosi del Real sognano il ritorno di CR7 [FOTO]

E’ stato l’emblema del Real Madrid trita tutto degli ultimi anni. Tre Champions League consecutive che ne hanno consolidato il predominio in Europa. Poi la cessione alla Juventus, ma i tifosi del Real Madrid non lo hanno dimenticato. Cristiano Ronaldo è rimasto nel cuore dei blancos, come dimostra un sondaggio lanciato su Twitter dall’ex portiere delle merengues Iker Casillas. L’estremo difensore del Porto ha proposto tre opzioni ai tifosi: l’arrivo di Neymar, l’acquisto di Pogba o il ritorno del portoghese. Con oltre 260 mila voti in 14 ore, plebiscito per CR7, a cui segue Pogba e infine Neymar.

De estas 3 opciones que te doy, como madridista, cuál es la que más te gusta? — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 28, 2019