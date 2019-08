Sorteggi Champions League, la reazione dall’estero dopo i gironi

“Siamo molto contenti di incontrare l’Atalanta, una grande societa’ che rispetto molto. E’ bello, sara’ una splendida sfida: la squadra di Gasperini gioca molto bene“. Sono le dichiarazioni di Alberto Galassi, membro del consiglio di amministrazione del Manchester City dopo il sorteggio di Champions League. “Lo scorso anno ci e’ andata male una partita – ha aggiunto l’italiano ai microfoni di Sky ricordando l’eliminazione del City nei quarti contro il Tottenham – La fortuna non ci ha aiutato, ma Guardiola tornera’ a vincere la Champions. Ci vuole calma e pazienza. Il mancato passaggio del nostro tecnico alla Juventus? L’aveva detto che sarebbe rimasto ma in molti non gli hanno creduto: per questo era dispiaciuto e arrabbiato”.

“Questo e’ davvero un gruppo molto difficile, il che la rende una sfida ancora piu’ grande per noi”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, dopo il sorteggio della fase a gironi di Champions contro Barcellona, Inter e Slavia Praga. “Cosa posso dire del Barça e di Messi e compagni? L’Inter vuole tornare ai massimi livelli del calcio italiano e quest’estate ha investito molto per cercare di raggiungere questo obiettivo – ha proseguito Favre secondo quanto riportato dal sito della Uefa -. Lo Slavia Praga e’ stato eliminato solo nei quarti di finale della scorsa Europa League dal Chelsea. E’ bello giocare contro questo tipo di squadre e le citta’ in trasferta non sono neanche male, ma dovremo dare il massimo in ogni partita per cercare di sopravvivere alla fase a gironi”.

“Che girone! Ho la pelle d’oca. Giocheremo contro delle corazzate. E’ la meritata ricompensa per il nostro duro lavoro”. Questo il commento, riportato da Uefa.com, del difensore dello Slavia Praga, Vladimir Coufal. “Spero che renderemo loro la vita difficile in casa nostra. Penso soltanto a chi saranno gli esterni che dovro’ affrontare e so che ci sara’ da difendere…”, ha concluso Coufal.